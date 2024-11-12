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В Раде заявили о необходимости переговоров с Россией

Депутат Рады Дубинский: Украина должна договариваться с Россией ради будущего

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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

России и Украине необходимо решить конфликт путем переговоров с учетом общей границы и менталитета, дипломатическое урегулирование нужно прежде всего Киеву ради будущего страны. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Александр Дубинский.

«Считаю, что договориться можно и нужно», — подчеркнул он.

Дубинский обратил внимание на общую границу, общий менталитет народов и культурно-исторические ценности, которые «мы никуда не денем».

По мнению украинского депутата, переговоры по решению конфликта необходимы прежде всего самим жителям Украины, так как они предоставят стране возможность на будущее «не в окопах».

До этого американский телеканал CNN сообщал, что негативное положение дел на фронте на Украине омрачило настрой союзников страны и заставило их начать говорить о переговорах.

По данным телеканала, страны Запада стали меньше говорить о перспективах украинской армии и начали допускать возможность переговоров с Россией. По мнению журналистов, достижение целей, которые ставит перед собой украинская сторона, является недостижимым.

Ранее Зеленский заговорил о дипломатии в решении конфликта на Украине.

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