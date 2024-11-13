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Пленный боец ВСУ рассказал о заработке украинских полицейских на мобилизации

Пленный боец ВСУ заявил, что полицейские на Украине получают деньги за мобилизованных

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Национальная полиция в Полтавской области

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) на Украине платят полицейским за поимку людей для мобилизации. Об этом рассказал пленный боец 408-го отдельного пехотного батальона «Черноморская Сечь» ВСУ Алексей Покотилов, передает РИА Новости.

По его словам, в Одессе его задержали и передали военкомам сотрудники полиции, когда он в нетрезвом виде без документов шел в магазин.

Он утверждает, что есть полицейские, которые по договоренности с ТЦК на этом зарабатывают деньги.

«Почему я это понял — потому что когда меня привезли в ТЦК, открылась дверь, и сотрудник говорит: «Ты мне больше бомжей не привози, за это денег больше получать не будешь», — рассказал Покотилов.

До этого в Киеве задержали троих сотрудников РТЦК, которых подозревают в помощи в уклонении от мобилизации более 1 тыс. мужчин. По данным следствия, они за $8,5 тыс. помогали военнообязанным с постановкой на учет в определенном военкомате, выдаче временного удостоверения, что помогало мужчинам избежать мобилизации.

Ранее в Раде призвали расформировать военкоматы и отправить их сотрудников на фронт.

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