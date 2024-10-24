В Киеве задержали троих военкомов, за деньги помогавших уклонистам

В Киеве задержали троих сотрудников РТЦК (районный территориальный центр комплектования — аналог военкомата), которых подозревают в помощи в уклонении от мобилизации более 1 тыс. мужчин. Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.

В пресс-службе уточнили, что задержаны трое сотрудников военкомата, бывший председатель военно-лечебной комиссии и еще два человека. По данным следствия, они за $8,5 тыс. помогали военнообязанным с постановкой на учет в определенном военкомате, выдаче временного удостоверения, что помогало мужчинам избежать мобилизации. Правоохранительные органы в общей сложности провели 40 обысков.

При обысках у подозреваемых нашли более $1,2 млн наличными и более десятка автомобилей премиум-класса.

В октябре, украинский журналист Виталий Портников заявлял, что если конфликт на Украине будет продолжаться еще пять лет, то в Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут мобилизовать женщин. По его словам, в стране также снизят призывной возраст.

Ранее офицер ВСУ призвал ввести военную подготовку украинских женщин.