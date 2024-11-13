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В Совфеде предрекли британским солдатам незавидную судьбу при появлении на Украине

Сенатор Климов: солдат Великобритании на Украине ждет плен или уничтожение

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1st Lt. Mark Andries/U.S. Marine Corps/AP

Британские войска будут уничтожены или попадут в плен в случае появления на территории Украины. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя слова Бориса Джонсона о возможной отправке солдат Соединенного Королевства на Украину.

По его словам, «кого бы на Украину не послали, как бы эти солдаты не назывались, какие бы паспорта у них не были», они будут уничтожены или взяты в плен. Если британские военные готовы к такому развитию событий, то это их выбор, подчеркнул сенатор.

Климов также отметил, что появление военных Великобритании на территории Украины будет свидетельствовать о прямом участии НАТО в конфликте. Это приведет к дальнейшей эскалации и самой опасной фазе, указал парламентарий.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «Известиям» заявление английского политика о возможности отправки британских войск на Украину, заявив, что Джонсон продолжает провоцировать и разжигать.

12 ноября Джонсон заявил, что Британия может направить войска на Украину, если Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, решит сократить финансирование Киева.

Ранее в Госдуме предрекли Британии судьбу Атлантиды при отправке войск на Украину.

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