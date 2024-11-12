В Британии назвали условие для отправки войск на Украину

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Британия может направить войска на Украину, если Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, решит сократить финансирование Киева. Об этом он заявил в интервью телеканалу GB News.

«Почему мы поддерживаем украинцев? Потому что иначе наша коллективная безопасность будет серьезно подорвана оживающей Россией, угрожающей самым разным частям Европы», — заявил Джонсон.

По его мнению, тогда Британии придется платить, чтобы отправить свои войска на Украину.

Джонсон отметил, что поддержка Украины представляет «хорошие инвестиции», поскольку иначе ЕС столкнется с еще большей угрозой.

До этого бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал отправить войска на Украину, чтобы тренировать ВСУ. Он также призвал использовать «свое часто демонстрируемое «лидерство», чтобы добиться соглашения о членстве Украины в НАТО.

Ранее в США рассказали, почему НАТО не отправляет войска на Украину.