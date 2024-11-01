Медведев назвал Бориса Джонсона «опасным фриком»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался о бывшем премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне, назвав его «опасным фриком», действующим вразрез с интересами мира в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

»Борис Джонсон достаточно любопытный персонаж. Я бы охарактеризовал его как опасного фрика. Достаточно на него посмотреть, чтобы все понять. Но он опасный. Почему? Потому что он действует вопреки интересам мира в Европе, он проталкивает свою антироссийскую и, кстати, антиукраинскую позицию», — подчеркнул зампред Совбеза, отметив усилия Джонсона в прекращении мирных переговоров.

В сентябре Дмитрий Медведев заявил, что глава МИД Британии Дэвид Лэмми лжет, когда обещает, что Лондон будет 100 лет оказывать Украине поддержку. По его мнению, украинское государство «не продержится и четверти этого срока». Также он предположил, что Великобритания «затонет» в ближайшие несколько лет, а российские гиперзвуковые ракеты в этом «помогут при необходимости».

Ранее Борис Джонсон признался в любви к России.