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Украина получила от США грант на сумму более $1,3 млрд

Премьер Украины Шмыгаль: США передали Украине грант на $1,35 млрд

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Tobias SCHWARZ/Reuters

США передали Украине грант на сумму $1,35 млрд, Киев направит денежные средства на решение социальных и гуманитарных проблем государства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Украина получила $1,35 млрд гранта от США. Направляем эти средства на приоритетные гуманитарные и социальные программы», - отметил глава украинского кабмина.

Как отметил Шмыгаль, Вашингтон передал эти средства через Агентство США по международному развитию.

До этого пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что Министерство обороны США располагает более чем $9 млрд для поддержки Украины в рамках механизма Presidential Drawdown Authority (PDA).

7 ноября представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер отметил, что администрация президента страны Джо Байдена продолжит проводить текущую внешнюю политику в отношении поддержки Украины вплоть до окончания своего срока. При этом он отметил, что Госдеп не может давать никаких заверений сохранения внешнего курса США после инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года. В тот же день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США продолжат выделять пакеты помощи Украине вплоть до инаугурации Трампа.

Ранее Трампу дали важный совет для урегулирования конфликта на Украине.

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