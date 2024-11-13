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Пентагон раскрыл сумму поддержки Украины

Представитель Пентагона Райдер: США имеют $9,3 млрд согласованной помощи Украине

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Министерство обороны США располагает более чем $9 млрд для поддержки Украины в рамках механизма Presidential Drawdown Authority (PDA). Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«У нас всего $7,1 млрд в рамках инициативы PDA: это включает $4,3 млрд на 2024 финансовый год, плюс $2,8 млрд возвращенных средств. А также $2,21 млрд остающихся средств USAI», — сказал представитель американского министерства обороны.

PDA предоставляет президенту США возможность по указу поставлять вооружение иностранному партнеру без предварительного согласования с Конгрессом в условиях чрезвычайной ситуации. Программа USAI, в свою очередь, предполагает заключение контрактов министерства обороны США с производителями на основе бюджетных ассигнований, что отличается от прямых поставок техники из имеющихся запасов.

7 ноября представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что администрация президента страны Джо Байдена продолжит проводить текущую внешнюю политику в отношении поддержки Украины вплоть до окончания своего срока. При этом он отметил, что Госдеп не может давать никаких заверений сохранения внешнего курса США после инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января 2025 года. В тот же день заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США продолжат выделять пакеты помощи Украине вплоть до инаугурации Трампа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский упрекнул США в недостаточной помощи.

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