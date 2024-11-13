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На Украине оценили кадровые назначения Трампа в его будущую администрацию

Fox News: в Киеве позитивно отнеслись к кадровым перестановкам Трампа

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Brian Snyder/Reuters

Некоторые чиновники на Украине позитивно смотрят на кадровые перестановки избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Киев смотрит на эти назначения с некоторым тихим облегчением», — отмечается в сообщении телеканала.

Отмечается, что, по мнению украинских чиновников, новые назначения в администрации Трампа предоставляют возможности для взаимодействий с США.

До этого сообщалось, что Дональд Трамп предложил кандидатуру ведущего Fox News Пита Хегсета на пост министра обороны США. Хегсет, ветеран Национальной гвардии и сторонник Трампа с начала его кампании 2016 года, известен критикой современной военной системы. В Пентагоне назначение вызвало шок, поскольку у Хегсета нет необходимого опыта для такой ключевой должности.

Ранее премьер Чехии высказался о ситуации на Украине после беседы с Трампом.

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