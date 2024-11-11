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Стало известно, чем займется Трамп после избрания

Трамп готов инициировать переговоры России и Украины в первый день президентства

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Jonathan Drake/Reuters

Пресс-секретарь избранного президента США Дональда Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что он «посадит» РФ и Украину за стол переговоров в первый день после прихода в Белый дом. Ее слова приводит The Associated Press.

По словам Ливитт, после избрания Трамп сможет «вести переговоры о мирном соглашении между Россией и Украиной», что предполагает, что то он в первый день после прихода на пост президента «усадит Украину и России за стол переговоров, чтобы положить конец этой войне».

Также в первый день на посту президента США Трамп намерен инициировать массовую депортацию мигрантов, отказ от политики администрации Джо Байдена в области образования, в том числе по поддержке студентов-трансгендеров, уволить тысячи государственных служащих, которые, по его мнению, тайно работают против него, а также помиловать арестованных за штурм Капитолия 6 января 2021 года.

Трамп неоднократно заявлял, что не будет диктатором, однако станет им на один день сразу после прихода к власти.

До этого Трамп пообещал остановить конфликт на Украине за 24 часа. В России назвали это «сложной задачей».

Ранее Байден перекрестился в ответ на слова Трампа о диктатуре на один день.

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