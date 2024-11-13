Эксперты: у Зеленского одна цель — дожить до 20 января

Республиканец Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, не скрывает своего презрения к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, в том числе из-за его открытой поддержки демократов. Об этом напомнили в отделе расследований Tsargrad.tv.

По мнению журналистов, Трамп, после вступления в должность попытается отстранить Зеленского от власти.

«Так или иначе — именно в ближайшее время станет понятно, чем будет закончена карьера Зеленского, а возможно, и его жизнь. Времени у него осталось мало. Крайняя точка — 20 января, день инаугурации Трампа», — делают вывод обозреватели.

До этого американская газета The Hill писала, что Трамп с симпатией относится к российскому лидеру Владимиру Путину, но презирает Зеленского.

По мнению издания, новый глава Белого дома может урезать военную помощь Киеву, чтобы вынудить Зеленского согласиться на дипломатическое урегулирование конфликта.

Ранее эксперт раскрыл, пустит ли Трамп Украину в НАТО.