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В США раскрыли отношение Трампа к Путину и Зеленскому

The Hill: Трамп симпатизирует Путину и презирает Зеленского

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Reuters/РИА «Новости»

Избранный президент США Дональд Трамп с симпатией относится к российскому лидеру Владимиру Путину, но презирает президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет The Hill.

По мнению издания, новый глава Белого дома может урезать военную помощь Киеву, чтобы вынудить Зеленского согласиться на дипломатическое урегулирование конфликта.

13 ноября британский журнал The Economist писал, что в Киеве обеспокоены тем, что Трамп может провести переговоры с Россией по формуле избранного вице-президента Джей Ди Вэнса, которая исключает членство Украины в Североатлантическом альянсе и позволяет России сохранить контроль за 18% территории Украины.

12 ноября турецкое издание DikGAZETE писало, что Трамп может не рассматривать Зеленского как своего союзника в переговорах по вопросам Украины. Причина заключается в тесной связи украинского президента с семьей действующего американского президента Джо Байдена. Автор считает, что Трамп напомнит Зеленскому о грязном сотрудничестве Киева с Хантером Байденом.

Ранее сын Трампа пошутил над скорой потерей карманных средств у Зеленского.

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