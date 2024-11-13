Эксперт раскрыл, пустит ли Трамп Украину в НАТО

План избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине включает передачу России контролируемых ей территорий и отказ Киеву в членстве в НАТО. Об этом в беседе с РИА Новости заявил турецкий политолог Умур Тугай Юджель.

«Первоначальное предложение Трампа будет заключаться в том, что контролируемые Россией территории останутся в составе России. Однако также несомненно, что Украина не станет членом НАТО», — отметил эксперт.

По словам Юджеля, успехи армии РФ на Украине «заставляют западную сторону изрядно призадуматься». В этой связи аналитик сделал предположение, что переговоры по Украине могут начаться уже в 2025 году.

До этого глава МИД Польши заявлял, что переговоры по завершению украинского конфликта могут привести к установлению нового мирового порядка.

По его словам, команда Трампа рассматривает различные сценарии политики в отношении Украины и конфликта. Дипломат считает, что новой администрации Соединенных Штатов невыгодно, чтобы украинское государство потерпело «катастрофическое поражение».

Ранее на Украине придумали план действий в ответ на возвращение Трампа.