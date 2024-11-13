Премьер Чехии высказался о ситуации на Украине после беседы с Трампом

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил о понимании, что решение конфликта на Украине не будет простым. Так он прокомментировал свой телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, передает РИА Новости.

Вечером 11 ноября состоялся телефонный разговор между Фиалой, который находится в Баку на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), и Трампом. На следующий день чешский премьер поделился с журналистами некоторыми деталями этой беседы.

В ответ на вопрос о том, поделился ли Трамп с ним информацией о своих планах по урегулированию конфликта на Украине, Фиала отметил, что не может раскрыть детали разговора.

«Но, я думаю, все мы понимаем, что решение этой ситуации (конфликта на Украине. — «Газета.Ru») не будет простым», — сказал премьер.

По словам политика, разговор с Трампом удивил его по двум причинам.

«Во-первых, это была действительно открытая дискуссия. Дональд Трамп расспросил меня о моих взглядах на украинско-российский конфликт и его решение. А во-вторых, я также был удивлен сердечностью и дружелюбием нашей беседы», — сказал Фиала, отметив, что Трамп очень тепло говорил о Чехии.

11 ноября газета The Washington Post со ссылкой на источники писала о первой телефонной беседе Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. По информации издания, в ходе разговора республиканец призвал его «не обострять конфликт на Украине». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту информацию «чистой выдумкой». Сам Трамп не подтвердил контакты с Путиным.

Ранее в Чехии заявили, что Украина рухнет в случае прекращения поддержки со стороны США.