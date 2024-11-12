Премьер Чехии обсудил с Трампом ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

Премьер-министр Чехии Петр Фиала провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом и обсудил с ним ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Прекрасный разговор с Дональдом Трампом! Я поздравил вновь избранного президента с победой на выборах. Мы говорили об Украине, также об Израиле и Ближнем Востоке», — написал Фиала.

Политики вспомнили ушедшую из жизни в 2022 году первую жену Трампа, чешку по происхождению, Ивану Трамп, а также визиты американского политика в Прагу.

«Надеюсь на наше тесное сотрудничество», — заключил чешский премьер.

11 ноября газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила о первой телефонной беседе Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. По информации издания, в ходе разговора республиканец призвал его «не обострять конфликт на Украине». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эту информацию «чистой выдумкой». Сам Трамп не подтвердил контакты с Путиным.

Ранее Трампу посоветовали «исправить ошибки США».