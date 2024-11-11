Если Вашингтон прекратит поддерживать Киев, то конфликт на Украине быстро прекратится. Об этом в интервью порталу Parlamentní listy заявил чешский аналитик Штепан Котрба.

По его словам, в случае продолжения в следующем году американской помощи Киеву, конфликт на истощение будет идти и дальше. Если же избранный президент Дональд Трамп прекратит дорогостоящую для США поддержку Украины, то Киев очень быстро рухнет и конфликт завершится.

11 ноября министр обороны Германии Борис Писториус усомнился в том, что Трамп сможет урегулировать конфликт на Украине за 24 часа, как обещал ранее, но допустил, что тот может пойти на сделку с Россией.

В этот же день американский телеканал CNN сообщил, что негативное положение дел на фронте на Украине омрачило настрой союзников страны и заставило их начать говорить о переговорах. По данным СМИ, страны Запада стали меньше говорить о перспективах украинской армии и начали допускать возможность переговоров с Россией.

Ранее Зеленский заговорил о дипломатии в решении конфликта на Украине.