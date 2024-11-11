Трамп не подтвердил, что контактировал с Путиным после победы на выборах

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social сделал репост видеосюжета Fox News, в котором говорится о его первых контактах с лидерами других стран после победы на выборах.

В списке присутствуют премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер Канады Джастин Трюдо, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Индии Нарендра Моди, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и президент Украины Владимир Зеленский.

Президент России Владимир Путин в перечне не упоминается. При этом 11 ноября газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщила, что первая телефонная беседа избранного президента США и российского лидера якобы уже состоялась. По информации издания, в ходе разговора Трамп призвал Путина «не обострять конфликт на Украине». Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал статью WP «чистой выдумкой». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине допустили начало переговоров с Россией из-за провалов на фронте.