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В Британии предрекли незавидную судьбу для ВСУ сразу на трех участках фронта

Economist предупредил об ухудшении ситуации для ВСУ в ДНР, у Запорожья и Курска

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Oleg Petrasiuk/The Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинская армия в ближайшее время столкнется с ухудшением своего положения в ДНР на направлении Курахово, в Курской области, а также на Запорожском направлении. Об этом пишет британский журнал The Economist.

«В Курахово российские силы превосходят украинские по численности по крайней мере в шесть раз, и отступление украинцев кажется неизбежным в ближайшее время», — говорится в сообщении издания.

Украина постепенно отступает в Курской области по мере того, как российские силы пытаются вытеснить украинских солдат, пишет журнал.

Кроме того, напоминается, что бои также начинаются в Запорожской области. По данным украинской разведки, пишет The Economist, существенное оживление боевых действий ожидается в направлении города Запорожье.

До этого тот же журнал писал, что президента Украины Владимира Зеленского и остальное население страны якобы держат в неведении относительно истинного положения дел на фронте.

Ранее стало известно о беспокойстве Украины из-за победы Трампа на выборах в США.

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