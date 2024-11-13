В ВСУ сообщили о цензуре новостей с фронта на Украине

Президента Украины Владимира Зеленского и остальное население страны держат в неведении относительно истинного положения дел на фронте. Об этом пишет The Economist.

«Дело даже не в том, что его (Зеленского. — «Газета.Ru») держат в теплой ванне. Его держат в сауне», — заявил журналистам высокопоставленный представитель ВСУ, образно описывая степень отдаленности лидера страны от действительности.

До этого главком ВСУ Сырский заявил о самом мощном наступлении ВС РФ с начала конфликта.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее стало известно о беспокойстве Украины из-за победы Трампа на выборах в США.