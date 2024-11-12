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Стало известно о беспокойстве Украины из-за победы Трампа на выборах в США

FT: на Украине обеспокоены снижением поддержки после инаугурации Трампа

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Brian Snyder/Reuters

На Украине беспокоятся из-за возможного снижения военной поддержки со стороны США после инаугурации избранного президента страны Дональда Трампа в январе 2025 года. Об этом пишет Financial Times (FT).

«Украина и ее союзники опасаются, что Соединенные Штаты могут сократить военную поддержку после вступления республиканца в должность в январе», — отмечается в публикации.

Власти Украины также предполагают, что президент США ради урегулирования конфликта может потребовать от Киева принять выгодные для Москвы условия перемирия.

Накануне американская газета The New York Times сообщила, что кандидат на пост государственного секретаря США в новой администрации Дональда Трампа Марко Рубио, скорее всего, согласится с планами нового президента «надавить» на Украину для начала переговоров.

11 ноября министр обороны Германии Борис Писториус усомнился в том, что Трамп сможет урегулировать конфликт на Украине за 24 часа, как обещал ранее, но допустил, что тот может пойти на сделку с Россией.

Ранее Зеленский заговорил о дипломатии в решении конфликта на Украине.

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