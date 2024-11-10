Сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший опубликовал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, в котором высмеял отправку денег украинским властям.

Трамп-младший пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что лишит его «карманных денег».

«Осталось 38 дней до того, как вы потеряете свои карманные деньги», — подписал видео сын избранного президента США, на котором расстроенный Зеленский стоит рядом с Дональдом Трампом.

До этого обвиняемый в государственной измене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подставил избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, продлив военное положение на Украине в день выборов, 5 ноября.

Он отметил, что Трамп не раз говорил о том, что завершит конфликт на Украине за сутки, также он называл главу Украины «торгашом». В ответ на это Зеленский решил создать для республиканца «серьезное препятствие».

Ранее Украине предрекли «другого клоуна» у власти вместо Зеленского.