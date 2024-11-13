В ФАТХ прокомментировали ближневосточные идеи Трампа

Предложения администрации избранного президента США Дональда Трампа будут отвергнуты, если они не станут учитывать права народа Палестины. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил официальный представитель палестинского движения ФАТХ Абдель Фаттах Ад-Даула.

Он отметил, что Вашингтону необходимо изменить свою позицию по поддержке Израиля. Представитель ФАТХ подчеркнул необходимость создания палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Абдель Фаттах Ад-Даула указал, что если политика Трампа будет по-прежнему отрицать права палестинского народа и поддерживать политику оккупации, то она не завершится успехом.

10 ноября сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху трижды за последние дни провел переговоры с победившим на выборах Трампом.

8 ноября президент Турции Тайип Эрдоган высказал надежду, что Трамп во время своего второго президентского срока поможет в урегулировании кризиса на Ближнем Востоке, в том числе в секторе Газа, как он и обещал.

Ранее аналитик Сакс допустил втягивание РФ в конфликт на Ближнем Востоке.