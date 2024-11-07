Аналитик Сакс допустил втягивание РФ в конфликт на Ближнем Востоке

В ходе президентского срока Дональда Трампа конфликт на Украине будет закончен в скором времени, однако есть вероятность расширения ближневосточного конфликта, в том числе участия в нем России. Об этом сообщает американский экономист профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью газете Il Fatto quotidiano.

По его словам, у Трампа и его вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса нет заинтересованности в том, чтобы поддерживать боевые действия на Украине. Эксперт заявил, что украинский конфликт может закончиться в скором времени после победы Трампа. Однако новый президент будет вынужден поддерживать действия Израиля из-за заинтересованности сторонников. Расширение этого конфликта является самым большим риском в обозримое время.

Профессор добавил, что Россия может быть втянута в конфликт Израиля и США против Ирана в качестве «еще одного фронта противостояния». Сакс добавил, что у американской стороны есть группа бизнесменов, среди которых Илон Маск, которые не заинтересованы в войне, а хотят лишь приумножить капитал.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин заявил, что Трамп может не только не погасить существующие в мире конфликты, как он обещал это сделать, но и спровоцировать их вспышку.

Ранее стало известно, что Трамп обсудил с президентом Южной Кореи войска КНДР в России.