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Эрдоган выразил надежду, что Трамп поможет достижению мира на Ближнем Востоке

Эрдоган надеется на урегулирование кризиса в секторе Газа при Трампе

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Турции Тайип Эрдоган надеется, что Дональд Трамп во время своего второго президентского срока поможет в урегулировании кризиса на Ближнем Востоке, в том числе в секторе Газа, как он и обещал. Об этом он заявил журналистам по возвращении из Будапешта, передает агентство Anadolu.

Он напомнил, что Трамп во время предвыборной кампании пообещал завершить конфликты в секторе Газа и Ливане.

«Мы хотели бы, чтобы это обещание было выполнено и Израилю было сказано «стоп», — сказал Эрдоган, отметив, что президентство Трампа серьезно повлияет на политический и военный баланс на Ближнем Востоке и на Украине.

Турецкий лидер отметил, что палестинский вопрос и российско-украинский кризис можно решить благодаря сотрудничеству Турции и США.

Вашингтон и Анкара продолжат дискуссии и обсудят развитие событий на Ближнем Востоке. Турецкая сторона рассчитывает, что во второй срок Трампа на Ближнем Востоке наступит период прочного мира и спокойствия, подчеркнул он и добавил, что продолжение политики эпохи действующего президента США Джо Байдена приведет к углублению тупика в регионе и распространению конфликта.

Ранее Эрдоган поздравил Трампа с победой на выборах и назвал его своим другом.

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