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Нетаньяху трижды провел переговоры с Трампом

Нетаньяху трижды переговорил с Трампом за последние несколько дней

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Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху трижды за последние дни провел переговоры с победившим на выборах президента США Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию израильского премьера.

Отмечается, что политики провели переговоры, «направленные на дальнейшее укрепление прочного союза между Израилем и США».

10 ноября также сообщалось о предстоящей встрече президента Израиля Ицхака Герцога с действующим президентом США Джо Байденом в Белом доме. Тема будущей встречи неизвестна.

Накануне агентство Bloomberg писало, что Трамп окажет влияние на американский курс по Украине и Израилю еще до своей инаугурации. По словам журналистов издания, Трамп дал понять, что предоставит Израилю больше свободы для удара по ядерной программе Ирана. Сам израильский премьер после выборов поздравил республиканца с «величайшим в истории» и «мощным» возвращением в Белый дом.

Ранее эксперт рассказал о стратегии Трампа в отношении России и Ирана.

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