Дональд Трамп, одержавший победу на президентских выборах в США, может не рассматривать Владимира Зеленского как своего союзника в переговорах по вопросам Украины. Причина заключается в тесной связи украинского президента с семьей действующего американского президента Джо Байдена, пишет турецкая DikGAZETE.

«Трамп никогда не забудет то, что сделали ему «Байдены». В украинском вопросе он обязательно учтет факт финансовой поддержки, предоставленной биологическим лабораториям, и напомнит главе киевского режима об этом грязном сотрудничестве с Хантером Байденом», — говорится в материале.

Автор утверждает, что такое развитие событий может привести к тому, что Зеленскому придется бежать с Украины в Великобританию, где ему будет обеспечено проживание.

Таким образом, согласно мнению автора, Трамп сможет отомстить как Зеленскому, так и Джо Байдену, с которым тот поддерживает близкие отношения.

На днях сын избранного президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший опубликовал видео, в котором высмеял отправку денег украинским властям. Он пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что лишит его «карманных денег».

Ранее в Германии допустили, что Трамп может пойти на сделку с Россией по Украине.