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В МИД РФ поддержали обращение Мали в СБ ООН по поводу действий Украины

Замглавы МИД Богданов: РФ поддерживает обращение Мали в ООН по действиям Киева

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Илья Питалев/РИА Новости

Россия поддерживает обращение Мали в Совет Безопасности (СБ) ООН по поводу поддержки Украиной террористов в регионе Сахеля. Об этом заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы министерства иностранных дел Михаил Богданов.

«Конечно, поддерживаем [обращение Мали]. У них есть, наверное, основания», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

10 ноября глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что СБ ООН не подтвердил получение просьбы принять меры против Украины из-за поддержки ею терроризма в Африке.

9 ноября Диоп сообщил, что террористы на севере Мали подтвердили свое сотрудничество с Украиной. Дипломат признал, что этот факт вызывает у властей серьезную обеспокоенность.

В октябре французская газета Monde писала, что украинская разведка активизировала свои связи с террористами альянса вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA в Мали с начала 2024 года. По информации издания, Киев занимается обучением террористов.

Ранее Лавров назвал бандитизмом сотрудничество украинцев с террористами в Мали.

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