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В МИД Мали заявили об игнорировании Совбезом ООН просьб по Украине

МИД Мали: Совбез ООН не подтвердил получение просьбы принять меры против Украины

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Depositphotos

Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил РИА Новости, что Совет Безопасности ООН не подтвердил получение просьбы принять меры против Украины из-за поддержки ею терроризма в Африке.

«На сегодняшний день Совет Безопасности даже не подтвердил получение того, что мы представили. Мы знаем, что Россия поддерживает наш шаг. Мы никого не услышали», — сказал Диоп на полях» первой министерской конференции форума партнерства Россия — Африка.

Дипломат отметил, что в Мали решили взять вопрос обеспечения безопасности под свой контроль. Диоп подчеркнул, что Россия является партнером его страны, и поддержка РФ дает ей обладание военным потенциалом, который позволяет национальным армиям Мали, Буркина и Нигера защищать суверенитет и сохранять территориальную целостность.

9 ноября Диоп заявил, что террористы на севере Мали подтвердили свое сотрудничество с Украиной. Дипломат признал, что этот факт вызывает у властей серьезную обеспокоенность.

В октябре французская газета Monde писала, что украинская разведка активизировала свои связи с террористами альянса вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA в Мали с начала 2024 года.

Ранее в МИД России заявили о намерении содействовать Африке в борьбе с терроризмом.

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