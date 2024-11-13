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Захарова прокомментировала «реалистичную дату» парламентских выборов в Германии

Захарова пошутила о дате выборов в Германии, назначенных на 23 февраля

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова не исключила, что немецкие средства массовой информации в решении о назначении парламентских выборов в Германии на 23 февраля могут «узреть руку Москвы». Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Президент ФРГ считает 23 февраля «реалистичной датой» для новых парламентских выборов в стране. Как думаете, узрят немецкие СМИ в этом руку Москвы?» — пошутила дипломат.

Накануне сообщалось, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер одобрил проведение досрочных парламентских выборов 23 февраля 2025 года в случае, если депутаты бундестага откажут в доверии правительству канцлера Олафа Шольца. По его мнению, 23 февраля является реалистичной датой проведения выборов.

На прошлой неделе газета The Daily Telegraph писала, что отставка министра финансов Кристиана Линднера спровоцировала политический кризис в германском правительстве из-за разногласий по вопросам энергетической политики и климатических задач. Кроме того, по данным издания, нестабильная политическая обстановка в Германии может серьезно повлиять на объем помощи, которая предоставляется Украине.

Ранее Украину обвинили в начале политического кризиса в Германии.

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