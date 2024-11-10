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Украину обвинили в начале политического кризиса в Германии

Аналитик Меркурис: источником всех проблем в Германии стал конфликт на Украине

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Global Look Press

Украинский конфликт стал почвой для политического кризиса в Германии, где разваливается правящая коалиция «Зеленых», Свободной демократической партии (СвДП) и социал-демократов. Об этом в эфире YouTube-канала The Duran заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«Украина является источником проблем», — подчеркнул аналитик.

По его словам, кризис в немецкой политике ярко проиллюстрировал то, как Украина может повлиять на внутриполитическую стабильность третьих стран.

До этого британское издание The Telegraph писало, что нестабильная политическая обстановка в Германии может серьезно повлиять на объем помощи, которая предоставляется Украине.

По данным издания, отставка министра финансов Кристиана Линднера спровоцировала политический кризис в германском правительстве из-за разногласий по вопросам энергетической политики и климатических задач. Ожидается, что в результате этого в стране в марте следующего года могут пройти досрочные выборы.

Кризис в Германии с каждым днем обостряется, и канцлер Германии Олаф Шольц не может с ним справиться. Канцлер Германии не признает своей вины. Но события последних дней продемонстрировали, что правящая коалиция ФРГ переживает кризис. Разногласия возникли при обсуждении бюджета на следующий год.

Ранее президент Германии Штайнмайер заявил о намерении распустить бундестаг.

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