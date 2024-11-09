В политической обстановке Германии увидели серьезную проблему для Украины

Нестабильная политическая обстановка в Германии может серьезно повлиять на объем помощи, которая предоставляется Украине. Об этом пишет издание Telegraph.

По данным издания, отставка министра финансов Кристиана Линднера спровоцировала политический кризис в германском правительстве из-за разногласий по вопросам энергетической политики и климатических задач. Ожидается, что в результате этого в стране в марте следующего года могут пройти досрочные выборы.

Украинский военачальник заявил Telegraph, что оборона страны рушится на фоне «недавнего российского рывка». Германия, опередив Великобританию, в этом году стала важным донором военной помощи для Украины в Европе. Несмотря на это, в следующем году Берлин планирует уменьшить финансирование, рассчитывая на займы под залог замороженных активов России.

Издание обращает внимание, что многие страны НАТО недостаточно вкладываются в оборонный сектор. Политическая нестабильность в ФРГ может послужить примером для других государств Европы о необходимости увеличения расходов на военные нужды.

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