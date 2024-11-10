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Эксперт рассказал о стратегии Трампа в отношении России и Ирана

Политолог Модаббер: Трамп может начать улучшение отношений с Россией и Ираном

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Jonathan Drake/Reuters

Возможная нормализация отношений между Россией и США при победившем на выборах республиканце Дональде Трампе может стать основой для снижения градуса напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Об этом в беседе с ТАСС заявил иранский политолог, специалист по вопросам безопасности, профессор Рухолла Модаббер.

«Нормализация отношений РФ и США при Трампе и углубление сотрудничества между Россией и Ираном будут определенно способствовать снижению напряженности между Тегераном и Вашингтоном», — отметил он.

Потенциальное изменение в отношениях между Россией и США после победы Трампа на выборах, считает политолог, будет соответствовать интересам американского народа.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что у уходящей администрации президента США Джо Байдена после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в Соединенных Штатах есть еще два месяца, чтобы «нагадить» России.

Ранее Байден признался, что ему хочется наказать сторонников Трампа.

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