«У нас есть новости для Зеленского: Крым ушел». Как победа Трампа изменит политику США Bloomberg: Трамп окажет влияние на курс по Украине и Израилю до своей инаугурации

Хотя Трамп еще не успел официально вернуться в Белый дом, его громкая победа уже влияет на международную политику. Некоторые страны готовятся к более жесткому курсу нового президента, другие пытаются получить последнюю выгоду от уходящего Байдена. В числе последних Украина, которая безуспешно уговаривает Пентагон быстрее прислать дальнобойные ракеты. Тем временем, советник Трампа заявил, что избранного президента больше интересует установление мира, а не возвращение территорий Украине.

Победа Дональда Трампа на выборах президента США начала влиять на внешнюю политику еще до его инаугурации, пугая как американских врагов, так и некоторых союзников. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Сам результат выборов обнадеживает некоторые страны, которые готовились к любому исходу, но не могли или не хотели двигаться вперед, не зная, кто и в каком направлении поведет США»,

— отмечает издание.

Распространено мнение, что Трамп будет жестче своего предшественника Джо Байдена. Это заранее дает республиканцу преимущество, считает анонимный экс-чиновник из администрации Трампа.

«Противники США могут заранее изменить свое поведение. Некоторые из них будут сдержаны угрозой возмездия со стороны США», — указал источник.

От нового президента ждут, что он «выведет всех из равновесия», говорит эксперт Джон Альтерман из американского Центра стратегических и международных исследований. Европейские союзники Байдена «отчаянно пытаются закрепить все, что могут» до прихода Трампа. Израиль же, наоборот, рад его победе, поскольку больше всего выигрывает от нее.

«Премьер-министр [Израиля] Биньямин Нетаньяху — давний союзник Трампа, и имел напряженные отношения с Байденом, поскольку США настаивали на прекращении израильской кампании в секторе Газа», — поясняет агентство.

Новый срок Трампа больше развязывает руки Нетаньяху. Также Трамп дал понять, что предоставит Израилю больше свободы для удара по ядерной программе Ирана. Сам израильский премьер после выборов поздравил республиканца с «величайшим в истории» и «мощным» возвращением в Белый дом.

Как победа Трампа влияет на Украину

Часть стран сейчас пытаются использовать «оставшиеся рычаги влияния» и получить нужное до того, как Байден покинет свой пост, пишет Bloomberg. В первую очередь, это касается Украины. Ранее издание Politico узнало, что администрация Байдена хочет срочно передать Киеву последний пакет военной помощи на сумму свыше $6 млрд, опасаясь, что Трамп прекратит все поставки.

В то же время Bloomberg указывает, что Белый дом оказался «скован» из-за выборов. Президентская гонка поставила на паузу «несколько ключевых приоритетов внешней политики», пока все ждали, кто возьмет вверх. Сейчас американское правительство утверждает, что продолжает внешнюю политику Байдена, не взирая на исход голосования.

«У нас нет недостатка в работе в течение следующих 74 дней, и мы полны решимости максимально использовать оставшееся время», — заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Однако Пентагон уже отказал Киеву в приоритетной поставке новых ракетных систем ATACMS на Украину, ранее других заказчиков. Издание WSJ сообщает, что об этом просил лично украинский лидер Владимир Зеленский, но с американской стороны посчитали, что тот требует слишком многого.

Из-за победы Трампа на Украине стали больше склоняться в сторону переговоров об окончании боевых действий, оценивает Bloomberg. На этой неделе Зеленский говорил с Трампом по телефону, и при разговоре присутствовал один из главных союзников избранного президента США, бизнесмен Илон Маск, как рассказал источник агентства. Маск выступает за переговоры, в ходе которых Украина откажется от части территорий.

«Избрание Трампа изменило украинскую риторику и их взгляды на переговоры.

Украина движется в сторону признания того, что переговоры являются реальностью», — считает замдиректора Евразийского центра Атлантического совета Шелби Магид.

Публично Киев пока по-прежнему резко высказывается насчет территориальных уступок. Зеленский на встрече с европейскими лидерами 7 ноября назвал их неприемлемыми и самоубийственными для Европы.

«Мы бы хотели справедливого окончания войны. Я уверен, что быстрое окончание — это потери. Если это [сделать] просто быстро, то это потери для Украины. Я пока не понимаю, как по-другому это [может быть]... Одно мне ясно — он [Трамп] действительно хочет закончить [конфликт]», — отмечал Зеленский.

Трамп хочет оставить военный конфликт, а не возвращать Украине потерянные территории, заявил 9 ноября старший советник избранного президента и стратег Республиканской партии Брайан Ланза. Отдельно он подчеркнул, что вернуть Киеву Крым нереально, и этого нет среди целей США.

«Когда Зеленский говорит: «Мы прекратим боевые действия только, когда Крым будет возвращен»,

у нас есть новости для президента Зеленского: Крым ушел.

И если ваш приоритет — вернуть Крым и заставить американских солдат сражаться за него, вы сами по себе», — отрезал советник.

Корейский сценарий

Трамп до сих пор не обозначил конкретику в своих планах насчет Украины, но, предположительно, он стремится к «корейскому сценарию», оценил председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

«Трамп и его окружение попытаются навязать России заморозку конфликта и создание буферной зоны на линии фронта, продавливая некий «корейский сценарий»,

— описал Константинов.

По его словам, в ближайшие месяцы может быть создана российско-американская рабочая группа по урегулированию конфликта. Для России важно, чтобы все закончилось «гарантированным», устойчивым миром, который не приведет в будущем к новому всплеску противостояния.

«Чтобы Запад больше не смог использовать украинскую территорию как полигон против России. В противном случае пройдет время, конфликт разразится с новой силой, и воевать придется уже нашим детям», — резюмировал председатель регионального парламента.

Кремль со своей стороны реагирует на победу Трампа выжидательно. Российский лидер Владимир Путин поздравил его и назвал заявления американца заслуживающими внимания.

«Мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ... Я не знаю, что сейчас будет происходить, понятия не имею. Для него это все-таки последний президентский срок... Но то, что говорилось публично до сих пор (...), что говорилось по стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса, на мой взгляд, это заслуживает внимания как минимум», — заявил Путин во время выступления на Валдайском форуме.