Захарова с помощью мема высмеяла позицию генсека НАТО по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла позицию генерального секретаря НАТО Марка Рютте по конфликту на Украине, опубликовав в своем Telegram-канале картинку-мем с клоуном.

На изображении запечатлен человек, постепенно превращающийся в этого представителя циркового жанра. Рядом с ним расположены цитаты генсека Североатлантического альянса.

«Рютте, 12 ноября 2024 года: «Мы должны подтвердить свою приверженность сохранению курса войны» ... «Мы должны сделать больше, чем просто удержать Украину в борьбе»... «Мы должны повысить цену для Путина и его авторитарных друзей»... Генсек НАТО Марк Рютте выступил за продолжение конфликта», — приводятся на картинке заявления Рютте по украинскому конфликту.

Захарова в своем посте также оставила следующую надпись: «Про «мирные планы» и «неагрессивные блоки».

12 ноября Рютте также заявил, что Европейский союз и США должны совместно увеличивать помощь Украине, чтобы «изменить траекторию конфликта».

Ранее в США рассказали, почему НАТО не отправляет войска на Украину.