В МИД РФ анонсировали открытие посольства в Нигере

Россия работает над открытием посольства в Нигере, куда в скором времени будет направлен российский посол. Об этом сообщил ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Уже практическая работа ведется с тем, чтобы восстановить там посольство... Раскрою небольшой секрет: сейчас идет оформление посла в Нигер», — сказал он.

СССР и Нигер установили дипломатические отношения в 1972 году, тогда же в государствах открылись посольства. Российское диппредставительство в этой африканской стране было закрыто в 1992 году, а нигерское в РФ — в 1995 году.

В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об учреждении российского посольства в Санто-Доминго в Доминиканской Республике.

В мае глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Россия до конца текущего года намерена открыть диппредставительство в столице Сьерра-Леоне.

В апреле директор департамента Африки министерства иностранных дел РФ Всеволод Ткаченко заявлял об открытии дипломатической миссии России в Экваториальной Гвинее. По его словам, планируется открытие еще нескольких дипломатических точек РФ в странах Африки. Это позволит России «быть ближе к заботам африканских партнеров», отметил представитель МИД.

Ранее власти Сальвадора выступили за открытие посольства РФ.