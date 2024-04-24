Россия откроет дипмиссию в Экваториальной Гвинее

Дипломатическая миссия России в Экваториальной Гвинее заработает в ближайшие недели, заявил директор департамента Африки Министерства иностранных дел РФ Всеволод Ткаченко. Об этом пишет ТАСС.

«Мы уже открыли не так давно наше посольство в Буркина-Фасо, в ближайшие недели заработает наша дипмиссия в Экваториальной Гвинее», — сказал он на пленарной сессии III Международного молодежного форума «Россия — Африка: что дальше?».

По словам Ткаченко , планируется открытие еще нескольких дипломатических точек РФ в странах Африки. Это позволит России «быть ближе к заботам африканских партнеров», отметил представитель МИД.

До этого Ткаченко заявил, что Россия ведет переговоры с представителями стран Африки по открытию новых направлений для полетов.

Также посольство России в США заявило, что Госдепартамент пытается скрыть правду о своих «грязных схемах» в Африке посредством голословных утверждений в адрес РФ.

Ранее стал известен победитель Кубка африканских наций.