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В США остается неизвестным имя будущего главы Пентагона

WSJ: кандидатура будущего шефа Пентагона остается интригой администрации Трампа

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Shutterstock

Кандидатура будущего министра обороны США остается одной из главных интриг новой администрации избранного президента Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным газеты, интрига сохраняется после того, как все обсуждавшиеся до этого кандидаты, которым предстояло бы заняться «реформированием» Пентагона, были исключены из списка по различным причинам.

По данным газеты Washington Post, Уолцу было предложено стать советником будущего президента по национальной безопасности США.

В настоящее время американские СМИ продолжают рассматривать альтернативных кандидатов на пост шефа Пентагона, среди них — председатель комитета по вооруженным службам палаты представителей Майк Роджерс, а также генерал-лейтенант в отставке Кейт Келлог.

До этого политолог Григорий Ярыгин оценил кандидатуру Марко Рубио на должность госсекретаря США. По мнению эксперта, Рубио не имеет опыта в международных отношениях, поэтому вряд ли станет тем министром иностранных дел, который ведет конструктивную политику.

Ранее стало известно, кого Трамп назначит на пост руководителя минфина США.

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