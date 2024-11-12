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Стало известно, кого Трамп назначит на пост руководителя минфина США

CNN: Трамп может назначить инвестора Бессента на пост руководителя минфина

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Jonathan Drake/Reuters

Инвестор Скотт Бессент, возможно, возглавит минфин в администрации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал CNN.

По его информации, избранный глава Белого дома рассматривает несколько кандидатур. Телеканал отмечает, что от позиции человека на этой должности будет в том числе зависеть подход США к Китаю, поэтому эксперты ждут этого назначения для оценки будущей политики республиканца.

Накануне американская газета The New York Times сообщила, что кандидат на пост государственного секретаря США в новой администрации Дональда Трампа Марко Рубио, скорее всего, согласится с планами нового президента «надавить» на Украину для начала переговоров.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что в окружении избранного президента США Дональда Трампа ожидают, что он назначит сенатора-республиканца от штата Флорида Марко Рубио государственным секретарем.

Ранее в Совфеде предупредили Трампа об опасности угодить в «вашингтонское болото».

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