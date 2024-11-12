Американский сенатор назвал состояние Вооруженных сил США «катастрофой»

Сенатор США от штата Алабама Томми Табервилл заявил, что американские вооруженные силы сегодня не смогут победить ни одну страну в бою, назвав действующую армию «катастрофой». Его слова приводит Fox News.

«Нам нужно укреплять нашу армию. Сейчас наша армия — это катастрофа. Абсолютная катастрофа. Сейчас мы никого не можем победить», — сказал Табервилл.

По его словам, в американской армии «есть несколько хороших людей», однако демократы разрушили Вооруженные силы Соединенных Штатов.

14 октября сообщалось, что в 2025 году армия США планирует набрать 61 тысячу новых солдат — на шесть тысяч новобранцев больше, чем было в планах в предыдущие три года. В 2024 году впервые за несколько лет план по набору был выполнен, хотя условия набора в целом ухудшились.

21 августа в конгрессе признали наличие серьезных проблем в армии США. Республиканец Майк Уолтц оценил уровень боеготовности Вооруженных сил страны как «ужасающий».

Ранее в Пентагоне оценили непригодность американской молодежи для службы в армии.