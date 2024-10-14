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Менее четверти граждан США пригодны к военной службе

Министр Вормут: к службе в армии США пригодны менее четверти граждан страны

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Ahn Young-joon/AP

Менее четверти американских граждан пригодны к военной службе. Об этом со ссылкой на министра армии США Кристину Вормут сообщает издание Task and Purpose.

По словам Вормут, в 2025 году армия США планирует набрать 61 тысячу новых солдат — на шесть тысяч новобранцев больше, чем было в планах в предыдущие три года. В 2024 году впервые за несколько лет план по набору был выполнен, хотя условия набора в целом ухудшились.

Вормут отметила, что проблемы армии «никуда не денутся» и уточнила, что в армейской службе заинтересованы менее 10% граждан.

В определенном смысле рекрутингу мешают экономические успехи: в последние годы безработица в США достигла исторического минимума, около 60% выпускников школ поступают сразу в колледжи, а оставшиеся недостаточно знают о том, что может предложить им армия. Средний возраст новобранца в армии США сейчас составляет 22 года и 4 месяца и постепенно растет.

21 августа в конгрессе признали наличие серьезных проблем в армии США. Республиканец Майк Уолтц оценил уровень боеготовности Вооруженных сил страны как «ужасающий».

Ранее в НАТО заявили о намерениях увеличить численность войск постоянной готовности.

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