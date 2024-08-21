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В конгрессе признали наличие серьезных проблем в армии США

Конгрессмен Уолтц заявил об ужасающем уровне боеготовности ВС США

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Depositphotos

Американские вооруженные силы находятся в не лучшем состоянии в последнее время, считает член палаты представителей конгресса США, республиканец Майк Уолтц, передает ТАСС. По его словам, за время президентства Джо Байдена ухудшились проблемы вооруженных сил страны, в том числе с набором новых солдат.

«Уровень нашей боеготовности ужасающий. Он даже не близок к необходимому», — отметил Уолтц.

Он добавил, что помимо кризиса с новобранцами, есть проблема с реализацией программы улучшения истребителя F-35 Joint Strike Fighter — на данный момент она завершена лишь на треть. Уолтц подчеркнул, что сложности наблюдаются и с состоянием подводных лодок США, так как выполнять поставленные задачи могут только 60% субмарин.

Подобные заявление конгрессмен сделал в ходе предвыборного мероприятия штаба кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, которое в Чикаго запустили параллельно съезду Демократической партии.

Ранее Трамп обвинил Байдена в усилении врагов США.

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