В Пентагоне оценили непригодность американской молодежи для службы в армии

Более чем три четверти молодых людей в США в настоящее время непригодны для несения военной службы, в том числе по медицинским основаниям, заявила директор по политике вступления на военную службу Пентагона Кэти Хелланд. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, около 77% американской молодежи в возрасте от 17 до 24 лет непригодны для военной службы без какого-либо исключения.

По ее словам, они совсем не подходят для этого, что стало проблемой для привлечения граждан в ряды армии США.

14 октября сообщалось, что в 2025 году армия США планирует набрать 61 тысячу новых солдат — на шесть тысяч новобранцев больше, чем было в планах в предыдущие три года. В 2024 году впервые за несколько лет план по набору был выполнен, хотя условия набора в целом ухудшились.

Вормут отметила, что проблемы армии «никуда не денутся» и уточнила, что в армейской службе заинтересованы менее 10% граждан.

21 августа в конгрессе признали наличие серьезных проблем в армии США. Республиканец Майк Уолтц оценил уровень боеготовности Вооруженных сил страны как «ужасающий».

Ранее в НАТО заявили о намерениях увеличить численность войск постоянной готовности.