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В Пентагоне оценили непригодность американской молодежи для службы в армии

Пентагон: более 75% молодежи в США непригодны для несения военной службы

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Spc. Hubert Delany III/U.S. Army/AP

Более чем три четверти молодых людей в США в настоящее время непригодны для несения военной службы, в том числе по медицинским основаниям, заявила директор по политике вступления на военную службу Пентагона Кэти Хелланд. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, около 77% американской молодежи в возрасте от 17 до 24 лет непригодны для военной службы без какого-либо исключения.

По ее словам, они совсем не подходят для этого, что стало проблемой для привлечения граждан в ряды армии США.

14 октября сообщалось, что в  2025 году армия США планирует набрать 61  тысячу новых солдат — на  шесть тысяч новобранцев больше, чем было в  планах в  предыдущие три года. В  2024 году впервые за  несколько лет план по  набору был выполнен, хотя условия набора в  целом ухудшились.

Вормут отметила, что проблемы армии «никуда не денутся» и уточнила, что в  армейской службе заинтересованы менее 10% граждан.

21 августа в конгрессе признали наличие серьезных проблем в армии США. Республиканец Майк Уолтц оценил уровень боеготовности Вооруженных сил страны как «ужасающий».

Ранее в НАТО заявили о намерениях увеличить численность войск постоянной готовности.

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