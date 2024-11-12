Владимир Зеленский и правительство Украины виновны в уничтожении генофонда страны. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступила украинская журналистка Диана Панченко.

Она указала, что страна уже потеряла 20 миллионов человек. В связи с этим она задалась вопросом, необходимо ли продолжать финансировать правительство Зеленского «чтобы он и его гончие псы продолжали зачистку генофонда» Украины.

До этого бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский должен уйти в отставку из-за своего отказа принять план по прекращению огня, предложенный премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. По его словам, украинский лидер должен был обсудить этот важный вопрос с украинским народом и депутатами, а не принимать решение единолично.

Экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров указывал на очень сильное недовольство украинских граждан президентом страны Владимиром Зеленским. По его словам, с лидером страны связывают не только коррупционные скандалы, но и силовую мобилизацию со стороны военкоматов.

Ранее в США заявили, что только глупые верят в демократию на Украине.