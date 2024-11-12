Протестующие разблокировали все мосты в Сухуме после освобождения оппозиционеров

Протестующие в Сухуме разблокировали все три моста после освобождения задержанных политических активистов. Об этом сообщает РИА Новости.

Все ранее перекрытые дороги в столице Абхазии также открыты.

12 ноября из изолятора выпустили пятерых оппозиционеров, задержанных накануне после возвращения с собрания общественности в Гудауте. Сухумский городской суд также прекратил судопроизводство по делам об административных правонарушениях в отношении активистов.

На собрании обсуждалось соглашение, касающееся инвестиционной деятельности российских юридических компаний в республике. По итогам обсуждения участники обратились к парламенту с просьбой не ратифицировать этот договор, утверждая, что он «не соответствует интересам абхазского народа».

После задержания активистов в стране начались массовые акции протеста. К столице начали стягивать военную технику, в том числе ее направили к зданию администрации президента Абхазии. Сообщалось, что жители сел, находящихся неподалеку от Сухума, перекрыли мосты, ведущие в город — Гумистинский на западе и Кодорский на востоке.

Ранее генпрокурор Абхазии предложил освободить задержанных активистов.