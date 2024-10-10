Европарламент опубликовал петицию русскоязычных жителей Финляндии из-за закрытия КПП

Европейский парламент одобрил и опубликовал петицию русскоязычных жителей Финляндии из-за закрытия финским правительством контрольно-пропускного пункта (КПП) на границе с Россией. Об этом сообщается на сайте ЕП.

В Telegram-канале Общества русскоязычных жителей Финляндии говорится, что петиция была одобрена и опубликована после пяти месяцев модерации.

Авторы петиции обратились ко всем резидентам Европейского союза, независимо от гражданства, с просьбой поддержать инициативу.

Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. В декабре граждане России и проживающие в Финляндии лица с двойным гражданством решили создать ассоциацию, чтобы добиться открытия границы с Российской Федерацией. В приграничном финском городе Лаппеенранта прошла акция протеста против закрытия границы Финляндии с Россией.

Ранее русскоязычные жители Финляндии потребовали назвать критерии открытия границы с Россией.