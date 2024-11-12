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Эксперт раскрыл, как ЕС хочет не допустить нормализации отношений с РФ при Трампе

Аналитик Блохин: план ЕС по новым санкциям исключает нормализацию отношений с РФ

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Планы Европейского союза (ЕС) по новым санкциям против России исключают нормализацию отношений между Москвой и Западом с приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

По его словам, планы Евросоюза показывают, что радикального изменения в отношениях Европы и России ждать не следует, поскольку Брюссель идет на конфронтацию вне зависимости от обстоятельств.

«Это сразу перечеркивает все дискуссии об отмене санкций при Трампе. Наоборот, совсем другие, воинственные сигналы идут. При Трампе нормализации отношений с Западом ожидать не стоит», — сказал Блохин.

До этого портал EUobserver писал, что Евросоюз начал работу над 15-м пакетом санкций против России, согласование которого планируется завершить к 19 ноября. По данным портала, 15-й пакет санкций может включать меры, направленные против российской технологической отрасли, запрет на импорт сжиженного газа и сотрудничество в сфере энергетики, а также ограничения торговли Россией нефтью.

Ранее Боррель раскрыл план действий Европы в ответ на президентство Трампа.

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