В ЕС назвали сроки согласования 15-го пакета санкций против России

Евросоюз начал работу над 15-м пакетом санкций против России, согласование которого планируется завершить к 19 ноября. Об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на дипломатов стран ЕС.

«Надеюсь, что обсуждение [санкций] в Совете ЕС начнется в течение срока председательства Венгрии», — сказал один из источников.

Другие неназванные дипломаты отметили, что, вероятнее всего, новые рестрикции получится согласовать только 24 февраля 2025 года.

По данным портала, в 15-й пакет санкций может включать меры, направленные против российской технологической отрасли, запрет на импорт сжиженного газа и сотрудничество в сфере энергетики, а также ограничения торговли Россией нефтью.

9 ноября глава Евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что Евросоюз готовит очередной пакет санкций против России.

В конце октября издание Politico сообщило, что страны ЕС начнут разрабатывать 15-й пакет санкций против России в январе. Ожидалось, что он будет направлен против российского экспорта энергоносителей.

Ранее в Белом доме признали бесполезность антироссийских санкций.