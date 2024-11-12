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В ЕС назвали сроки согласования 15-го пакета санкций против России

EUobserver: ЕС надеется согласовать 15-й пакет санкций против России к 19 ноября

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Евросоюз начал работу над 15-м пакетом санкций против России, согласование которого планируется завершить к 19 ноября. Об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на дипломатов стран ЕС.

«Надеюсь, что обсуждение [санкций] в Совете ЕС начнется в течение срока председательства Венгрии», — сказал один из источников.

Другие неназванные дипломаты отметили, что, вероятнее всего, новые рестрикции получится согласовать только 24 февраля 2025 года.

По данным портала, в 15-й пакет санкций может включать меры, направленные против российской технологической отрасли, запрет на импорт сжиженного газа и сотрудничество в сфере энергетики, а также ограничения торговли Россией нефтью.

9 ноября глава Евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что Евросоюз готовит очередной пакет санкций против России.

В конце октября издание Politico сообщило, что страны ЕС начнут разрабатывать 15-й пакет санкций против России в январе. Ожидалось, что он будет направлен против российского экспорта энергоносителей.

Ранее в Белом доме признали бесполезность антироссийских санкций.

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