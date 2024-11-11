Боррель раскрыл план действий Европы в ответ на президентство Трампа

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что с возвращением Дональда Трампа в Белый дом в мире произойдут глубокие трансформации и смещение геополитического баланса. В интервью «Европейской правде» он призвал Евросоюз самостоятельно заниматься вопросом безопасности.

«Нужно осознать, что мы не можем поручать свою безопасность никому другому и должны заняться ею сами. Если Европа хочет сохранить влияние в мире, то должна быть более объединенной. Нужно развивать более сильную Европу», — сказал он.

По словам Борреля, внутри Евросоюза все согласились с соответствующей необходимостью. Дипломат добавил, что некоторые шаги будущей администрации Трампа понятны, в частности, речь идет о решениях США, связанных с международной торговлей.

В выходные глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прибыл с визитом в Киев, чтобы заверить Украину в продолжении поддержки со стороны Евросоюза после победы республиканца Дональда Трампа на выборах в США. Он напомнил, что что ЕС поддерживал Украину с самого начала конфликта, и он приехал с тем же сообщением. Европа будет поддерживать Киев столько, сколько необходимо, указал Боррель.

Ранее Боррель опубликовал фото из бомбоубежища в Киеве на фоне ракетной опасности.