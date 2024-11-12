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В Германии оценили слова Мерца об ультиматуме России

Политолог Рар: Мерц пребывает в иллюзиях относительно силы армии РФ

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Hannibal Hanschke/Reuters

Германский политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд» прокомментировал заявление кандидата в канцлеры ФРГ от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца об ультиматуме России. По мнению эксперта, политик пребывает в «превратных иллюзиях» относительно Вооруженных сил РФ, поэтому может пойти на эскалацию в случае своего избрания.

«В экспертных кругах Германии примерно с середины 2022 года сложились весьма опасные убеждения, будто Украина при массированной западной помощи может и должна победить Россию. Есть мнение, что Москва якобы блефует по поводу применения своего ядерного оружия, и НАТО, если захочет, расправится с Российской Федерацией», — отметил Рар.

Он добавил, что убедить Мерца в том, что Россия сдержанно ведет боевые действия, чтобы ограничить жертвы, невозможно, учитывая воинствующую атмосферу на Западе.

10 ноября Мерц сообщил, что он готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания. При этом политик заявил о готовности выдвинуть России ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов. В противном случае он пригрозил снять ограничения на использование поставленных вооружений и поставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Ранее в США рассказали, почему НАТО не отправляет войска на Украину.

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