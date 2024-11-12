Володин призвал вносить поменьше провоцирующих тревогу инициатив

Депутатам Госдумы России следует вносить поменьше инициатив, провоцирующих тревогу и напряжение в обществе, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, у парламентариев много энергии. Она может быть созидательной, разрушительной, а может вносить напряжение и тревогу в общество.

Он подчеркнул, что в Госдуме постараются сделать так, чтобы подобных инициатив стало меньше.

Володин добавил, что Россия в текущий момент переживает непростые времена, страна столкнулась с вызовами, которые прежде не знала.

12 ноября Государственная дума на пленарном заседании приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри в сети, СМИ, кино и рекламе.

Накануне Володин выразил обеспокоенность в связи с отсутствием утвержденного механизма для формирования и ведения реестра персональных страниц в социальных сетях с аудиторией более 10 тысяч подписчиков в Роскомнадзоре.

Ранее в Госдуме заявили о провале попытки изолировать Россию и уничтожить ее экономику.